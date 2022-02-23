Надзвичайний стан в Україні на 30 днів: які обмеження можуть запровадити

У разі запровадження надзвичайного стану в Україні, яке РНБО просить запровадити на території всієї країни, запроваджуватимуться обмеження.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, у різних регіонах країни вони можуть бути різними — залежно від ситуації.

Нардеп Олексій Гончаренко нагадав, що серед обмежувальних заходів, спрямованих на посилення охорони громадського порядку, такі:

особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування;

обмеження руху та огляд транспортних засобів;

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів;

запровадження комендантської години;

перевірка документів у громадян, можливий особистий огляд, огляд речей, транспортних засобів, вантажів, службових приміщень та житла;

обмеження продажу зброї, спиртних напоїв;

вилучення зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів у громадян та навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин у організацій;

регулювання роботи цивільних теле- та радіопрограм.

За словами Данилова, на життя пересічних громадян це особливо не вплине.

У той же час радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заперечив, що у документі зазначатимуться саме ці обмеження. «Опублікований народним депутатом Олексієм Гончаренко проект рішення не відповідає ухваленому на РНБО. Наприклад, заборони на продаж зброї та боєприпасів точно не буде. Принаймні буде багато інших корисних і термінових дій для захисту України. Рішення РНБО буде опубліковано на сайті Офісу президента та направлено до Верховної Ради», — написав він на своїй сторінці у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що НС планували запровадити на Харківщині, у Херсонській та Київській областях, а також у столиці. У Донецькій та Луганській областях особливий режим було запроваджено з 2014 року.

Фото зі сторінки поліції Києва у соціальних мережах

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