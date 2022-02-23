РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України: подробиці

Поки Верховна Рада готується голосувати за надзвичайний стан у деяких регіонах, РНБО просить не обмежуватися п'ятьма областями, а запровадити такий режим на всій території України. Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов.

До списку на запровадження надзвичайного стану не потраплять лише Донецька та Луганська області, оскільки там особливий режим діє з 2014 року.

У режимі надзвичайного стану можливі наступні рішення:

запровадження посиленої охорони громадського порядку та об'єктів життєдіяльності;

обмеження руху транспорту

додатковий огляд транспорту;

перевірка документів у громадян;

комендантська година — за рішенням регіональних штабів.

Надзвичайний стан відповідно до законів України запроваджується на 30 днів, але за необхідності продовжується на такий самий термін.

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