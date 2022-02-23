У прикордонних районах України вводяться додаткові режимні обмеження: список

Поки загроза нового російського вторгнення висока, Україна запроваджує особливий режим у прикордонних районах. У Держприкордонслужбі пояснюють, що це пов'язано із ризиками дестабілізації обстановки, небезпекою правопорушень на кордоні.

Режим посилять у таких районах:

Біля кордону з РФ

Біля кордону з Білоруссю;

Поблизу тимчасово окупованої території;

На території, що прилягає до морського узбережжя.

У перерахованих районах тимчасово буде заборонено:

перебування у нічний час;

вихід будь-яких плавзасобів із пунктів базування;

рух транспорту дорогами, що ведуть до держкордону, але відсутні у реєстрі автошляхів.

Крім того, обмежено перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео-, кіно-, фотографування особового складу, об'єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об'єктів прикордонної служби, пересування берегом або льодом прикордонних водойм. .

Нагадаємо, 23 лютого Рада може проголосувати за запровадження надзвичайного стану у прикордонних областях, а також у Києві.

Фото dpsu.gov.ua

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