У прикордонних районах України вводяться додаткові режимні обмеження: список
Поки загроза нового російського вторгнення висока, Україна запроваджує особливий режим у прикордонних районах. У Держприкордонслужбі пояснюють, що це пов'язано із ризиками дестабілізації обстановки, небезпекою правопорушень на кордоні.
Режим посилять у таких районах:
- Біля кордону з РФ
- Біля кордону з Білоруссю;
- Поблизу тимчасово окупованої території;
- На території, що прилягає до морського узбережжя.
У перерахованих районах тимчасово буде заборонено:
- перебування у нічний час;
- вихід будь-яких плавзасобів із пунктів базування;
- рух транспорту дорогами, що ведуть до держкордону, але відсутні у реєстрі автошляхів.
Крім того, обмежено перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео-, кіно-, фотографування особового складу, об'єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об'єктів прикордонної служби, пересування берегом або льодом прикордонних водойм. .
Нагадаємо, 23 лютого Рада може проголосувати за запровадження надзвичайного стану у прикордонних областях, а також у Києві.
Фото dpsu.gov.ua748
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