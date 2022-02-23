«Буде з діркою бронежилет»: поет Орлуша попередив російських військових
Російський поет Андрій Орлуша, який з 2014 року відкрито підтримує Україну, опублікував на своїй сторінці у Facebook черговий вірш на злобу дня. У ньому він жорстко попередив про те, що буде з росіянами, які за наказом збожеволілого господаря Кремля вторглися на територію нашої країни вже «легально»: вбивці українців будуть знищені на цій безглуздій та непотрібній війні. Орлуша назвав вірш «Святковий», оскільки 23 лютого армія країни-агресора відзначає професійне свято.
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Не дарите военным одеколон
Двадцать третьего февраля
Потому, что скоро смешается он
С ароматом «сыра земля».
Не дарите солдатам бритвы Gillette.
Безопасных не нужно бритв
Тем, на ком будет с дыркой бронежилет,
Ведь не бреются, кто убит.
Не дарите фляжек с гвардейским значком.
Не успеет выпить за вас
Тот, кто будет небо пустым зрачком
Озирать в предрассветный час.
Получив смс-ку «скоро вернусь»,
Посмотрите в стёкла окон:
Журавли летят, курлыкая грусть,
А один из них — это он…
Не дарите солдатиков детям солдат
В день защитника той страны,
Что отцов отправила в никуда
По дорогам ненужной войны.
Провожая в ночь его эшелон,
Жизнь на «до» и «после» деля,
Не дарите военным одеколон
Двадцать третьего февраля.
Раніше «ФАКТИ» писали, що МЗС рекомендує українцям терміново залишити територію Росії.119
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