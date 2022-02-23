«Буде з діркою бронежилет»: поет Орлуша попередив російських військових

Російський поет Андрій Орлуша, який з 2014 року відкрито підтримує Україну, опублікував на своїй сторінці у Facebook черговий вірш на злобу дня. У ньому він жорстко попередив про те, що буде з росіянами, які за наказом збожеволілого господаря Кремля вторглися на територію нашої країни вже «легально»: вбивці українців будуть знищені на цій безглуздій та непотрібній війні. Орлуша назвав вірш «Святковий», оскільки 23 лютого армія країни-агресора відзначає професійне свято.

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Не дарите военным одеколон

Двадцать третьего февраля

Потому, что скоро смешается он

С ароматом «сыра земля».

Не дарите солдатам бритвы Gillette.

Безопасных не нужно бритв

Тем, на ком будет с дыркой бронежилет,

Ведь не бреются, кто убит.

Не дарите фляжек с гвардейским значком.

Не успеет выпить за вас

Тот, кто будет небо пустым зрачком

Озирать в предрассветный час.

Получив смс-ку «скоро вернусь»,

Посмотрите в стёкла окон:

Журавли летят, курлыкая грусть,

А один из них — это он…

Не дарите солдатиков детям солдат

В день защитника той страны,

Что отцов отправила в никуда

По дорогам ненужной войны.

Провожая в ночь его эшелон,

Жизнь на «до» и «после» деля,

Не дарите военным одеколон

Двадцать третьего февраля.

Раніше «ФАКТИ» писали, що МЗС рекомендує українцям терміново залишити територію Росії.

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