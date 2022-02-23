28.92 / 29.40 32.76 / 33.36
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рада підтримала законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю: деталі

11:52 23 лютого 2022
Пістолет

У середу, 23 лютого, народні депутати, які запропонували РНБО ввести санкції щодо 351 депутата Держдуми РФ, прийняли за основу проект закону про цивільну вогнепальну зброю.

Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради, це рішення підтримали 274 парламентаря.

Голоси розподілилися так:

Законопроектом пропонується:

  • визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;
  • визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
  • здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
  • розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають одержанню документа на цивільну вогнепальну зброю;
  • розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
  • визначити повноваження суб'єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
  • визначити загальні засади цивільного звернення (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;
  • визначити загальні засади здійснення права та виконання обов'язків власників цивільної вогнепальної зброї;
  • встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;
  • передбачити обмеження права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;
  • визначити поняття зон вільних від зброї;
  • прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів;
  • визначити загальні принципи володіння та використання цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;
  • врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України;
  • передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Правда, цивільні не матимуть змогу володіти, зокрема, такими видами зброї:

  • гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю, призначеною для стрільби патронами;
  • револьверами;
  • нарізною зброєю калібром більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м/с;
  • довгоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю калібром більше 27 міліметрів.

Нагадаємо, що раніше до парламенту внесли кілька проектів законів про розрив дипломатичних відносин з Росією та закриття кордонів з РФ та Білоруссю.

Фото Pixabay

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріжки

Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

Єгор Крутоголов

«Своїм мовчанням ви змушуєте нас брати зброю»: лідер «Дизель Шоу» звернувся до вдумливих росіян

мобілізація на Донбасі

«Захищати ці „республіки“ населення ні хріна не хоче»: про що говорять жителі окупованого Донбасу

Мартін Кімані

«Щоб прагнути величі, ми прийняли кордони, які успадкували»: представник Кенії дав урок історії Путіну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.