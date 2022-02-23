Рада підтримала законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю: деталі

У середу, 23 лютого, народні депутати, які запропонували РНБО ввести санкції щодо 351 депутата Держдуми РФ, прийняли за основу проект закону про цивільну вогнепальну зброю.

Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради, це рішення підтримали 274 парламентаря.

Голоси розподілилися так:

Законопроектом пропонується:

визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;

визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;

здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають одержанню документа на цивільну вогнепальну зброю;

розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити повноваження суб'єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити загальні засади цивільного звернення (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;

визначити загальні засади здійснення права та виконання обов'язків власників цивільної вогнепальної зброї;

встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;

передбачити обмеження права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;

визначити поняття зон вільних від зброї;

прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів;

визначити загальні принципи володіння та використання цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;

врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України;

передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Правда, цивільні не матимуть змогу володіти, зокрема, такими видами зброї:

гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю, призначеною для стрільби патронами;

револьверами;

нарізною зброєю калібром більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м/с;

довгоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю калібром більше 27 міліметрів.



Нагадаємо, що раніше до парламенту внесли кілька проектів законів про розрив дипломатичних відносин з Росією та закриття кордонів з РФ та Білоруссю.

Фото Pixabay

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter