Рада підтримала законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю: деталі
У середу, 23 лютого, народні депутати, які запропонували РНБО ввести санкції щодо 351 депутата Держдуми РФ, прийняли за основу проект закону про цивільну вогнепальну зброю.
Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради, це рішення підтримали 274 парламентаря.
Голоси розподілилися так:
Законопроектом пропонується:
- визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;
- визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
- здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
- розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають одержанню документа на цивільну вогнепальну зброю;
- розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
- визначити повноваження суб'єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
- визначити загальні засади цивільного звернення (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;
- визначити загальні засади здійснення права та виконання обов'язків власників цивільної вогнепальної зброї;
- встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
- визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;
- передбачити обмеження права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
- передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;
- визначити поняття зон вільних від зброї;
- прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів;
- визначити загальні принципи володіння та використання цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;
- врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України;
- передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.
Правда, цивільні не матимуть змогу володіти, зокрема, такими видами зброї:
- гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю, призначеною для стрільби патронами;
- револьверами;
- нарізною зброєю калібром більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м/с;
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довгоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю калібром більше 27 міліметрів.
Нагадаємо, що раніше до парламенту внесли кілька проектів законів про розрив дипломатичних відносин з Росією та закриття кордонів з РФ та Білоруссю.
Фото Pixabay219
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