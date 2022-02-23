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Україна

Рада проголосувала за введення санкцій щодо депутатів Держдуми Росії

11:36 23 лютого 2022
Санкції

Верховна Рада України, яка напередодні ухвалила звернення у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» самопроголошених утворень на території ОРДЛО, затвердила пропозицію РНБО запровадити персональні санкції щодо 351 громадянина Росії.

«Метою та завданнями постанови є забезпечення передумов для ухвалення рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування до осіб, наведених у додатку до постанови, персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці в інформаційній сфері, суверенітету та територіальній цілісності України», — йдеться у документі.

Перелік громадян Російської Федерації, щодо яких пропонується запровадити санкції, опубліковано на сайті парламенту.

Раніше санкції щодо росіян запровадив Європейський Союз. Таке ж рішення ухвалили Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія. Санкції запровадили після того, як російський парламент підтримав визнання РФ незалежності самопроголошених «ЛНР» та «ДНР».

Фото зі сторінки ВРУ у соціальних мережах

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