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Україна

Рада може проголосувати за введення НС на Донбасі та ще в деяких областях: що відомо

11:33 23 лютого 2022
надзвичайний стан

Зважаючи на російську загрозу, Верховна Рада може проголосувати за запровадження надзвичайного стану в деяких регіонах України. Про це повідомила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Депутатів збирають у залі на 12:30. Судячи з голосування, у Раді присутні понад триста парламентаріїв, а отже є шанси, що ініціатива про НC збере необхідну підтримку.

Запровадити надзвичайний стан планується у таких регіонах:

  • Донецька область;
  • Луганська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Київська область;
  • Київ.

За словами депутата, столиця та Київська область можуть не потрапити до остаточного списку, але регіони, що межують з Росією та окупованими територіями, у переліку залишаться з високою ймовірністю. Надзвичайний стан вводиться на 60 днів і може бути продовжений за потреби.

Народний депутат України Олексій Гончаренко виклав у мережу проект президентського указу.

За введення НС, зокрема, вводяться наступні обмеження:

  • особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування;
  • обмеження руху та огляд транспортних засобів;
  • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;
  • заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів;
  • введення комендантської години;
  • перевірка документів у громадян, у необхідних випадках — особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;
  • обмеження продажу зброї, спиртних напоїв;
  • вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств — навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин;
  • регулювання роботи цивільних теле- і радіопрограм.

Тим часом у Кабміні підтвердили, що ні місто Харків, ні Маріуполь на Донеччині не евакуюватимуть, але прикордонну Харківську область посилили двома поясами оборони. У місті працює військова розвідка, посилено протиповітряну оборону, заміновано шляхи потенційного підходу ворога.

Фото verkhovna_rada/twitter

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