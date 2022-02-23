Рада може проголосувати за введення НС на Донбасі та ще в деяких областях: що відомо
Зважаючи на російську загрозу, Верховна Рада може проголосувати за запровадження надзвичайного стану в деяких регіонах України. Про це повідомила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Депутатів збирають у залі на 12:30. Судячи з голосування, у Раді присутні понад триста парламентаріїв, а отже є шанси, що ініціатива про НC збере необхідну підтримку.
Запровадити надзвичайний стан планується у таких регіонах:
- Донецька область;
- Луганська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Київська область;
- Київ.
За словами депутата, столиця та Київська область можуть не потрапити до остаточного списку, але регіони, що межують з Росією та окупованими територіями, у переліку залишаться з високою ймовірністю. Надзвичайний стан вводиться на 60 днів і може бути продовжений за потреби.
Народний депутат України Олексій Гончаренко виклав у мережу проект президентського указу.
За введення НС, зокрема, вводяться наступні обмеження:
- особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування;
- обмеження руху та огляд транспортних засобів;
- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;
- заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів;
- введення комендантської години;
- перевірка документів у громадян, у необхідних випадках — особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;
- обмеження продажу зброї, спиртних напоїв;
- вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств — навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин;
- регулювання роботи цивільних теле- і радіопрограм.
Тим часом у Кабміні підтвердили, що ні місто Харків, ні Маріуполь на Донеччині не евакуюватимуть, але прикордонну Харківську область посилили двома поясами оборони. У місті працює військова розвідка, посилено протиповітряну оборону, заміновано шляхи потенційного підходу ворога.
Фото verkhovna_rada/twitter587
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