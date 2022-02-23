МЗС рекомендує українцям терміново залишити територію Росії

У зв'язку із посиленням російської агресії проти України зовнішньополітичне відомство нашої країни рекомендує співвітчизникам залишити територію Росії.

У повідомленні МЗС України, зокрема, наголошується, що в ситуації, що склалася, консульська допомога на території Російської Федерації може бути суттєво обмеженою.

«Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, — негайно залишити її територію. Ігнорування цих рекомендацій значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у РФ», — йдеться у повідомленні.

Тим, кому потрібна негайна консульська допомога, рекомендують звертатися до таких українських дипустанов.

посольство України в РФ (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: [email protected], [email protected]);

генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_[email protected]);

генеральне консульство України у Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: [email protected]);

консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 207; електронна пошта: [email protected]);

консульство України у Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: [email protected]).

Нагадаємо, що МЗС України звернулося до президента Володимира Зеленського з пропозицією розглянути розрив дипломатичних відносин із Росією. У парламенті було зареєстровано кілька законопроектів із цього питання. Тим часом офіційний Київ повертає із Росії свого тимчасового повіреного.

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