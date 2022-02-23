Призов резервістів розпочинається з 23 лютого: стали відомі подробиці наказу Зеленського

Оголошений президентом призов резервістів на військову службу починається 23 лютого і триватиме найближчі сім днів. Усім військовослужбовцям оперативного резерву слід звернутися до центру комплектування за місцем реєстрації. Тим резервістам, які підписали контракт, слід прибути до частини. Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Загалом планується призвати 36 тис. резервістів до ЗСУ, 5000 до Нацгвардії та ще 5000 — до прикордонної служби. Під призов підпадають резервісти віком від 18 до 60 років — як офіцери, так і рядовий сержантський склад.

Призов резервістів відбувається максимум на 365 днів. Резервісти оперативного резерву проходитимуть службу в тих військових частинах та за тією спеціальністю, в яких вони проходили службу раніше. На нинішньому робочому місці за призваними резервістами згідно із законом мають зберегтися і місце, і середньомісячна зарплата.

«Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваний, йому необхідно особисто пред'явити документи, що це підтверджують. За неявку чи ігнорування призову передбачено адміністративну чи кримінальну відповідальність», — попереджають у командуванні.

Фото ministry_of_defense_ua/instagram

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