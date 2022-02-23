Загроза вторгнення Росії: Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя

Україна не має наміру евакуювати ні Харків, ні Маріуполь. На цей факт не вплине рішення Володимира Путіна щодо визнання «Л/ДНР» та отримання формальної згоди на використання російської армії на Донбасі. З такою заявою виступив у США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Щодо евакуації Маріуполя чи Харкова, то ні, у нас таких планів немає. У нас є два плани. План „А“ полягає в тому, щоб використати всі інструменти дипломатії для стримування Росії та запобігання подальшій ескалації. А якщо це не вдасться — план „Б“: боротися за кожну п'ядь нашої землі, за кожне місто та кожне село. І боротися до перемоги, звісно» , — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше історик Ярослав Грицак називав Харків та Маріуполь тими містами, де варто було б залишатися президентові Зеленському. «Бо напад на ці території буде нападом на президента», — пояснив історик.

Фото wikipedia.org

508

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter