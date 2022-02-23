28.92 / 29.40 32.76 / 33.36
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Загроза вторгнення Росії: Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя

10:48 23 лютого 2022
харків

Україна не має наміру евакуювати ні Харків, ні Маріуполь. На цей факт не вплине рішення Володимира Путіна щодо визнання «Л/ДНР» та отримання формальної згоди на використання російської армії на Донбасі. З такою заявою виступив у США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Щодо евакуації Маріуполя чи Харкова, то ні, у нас таких планів немає. У нас є два плани. План „А“ полягає в тому, щоб використати всі інструменти дипломатії для стримування Росії та запобігання подальшій ескалації. А якщо це не вдасться — план „Б“: боротися за кожну п'ядь нашої землі, за кожне місто та кожне село. І боротися до перемоги, звісно» , — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше історик Ярослав Грицак називав Харків та Маріуполь тими містами, де варто було б залишатися президентові Зеленському. «Бо напад на ці території буде нападом на президента», — пояснив історик.

Фото wikipedia.org

508

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріжки

Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

Єгор Крутоголов

«Своїм мовчанням ви змушуєте нас брати зброю»: лідер «Дизель Шоу» звернувся до вдумливих росіян

мобілізація на Донбасі

«Захищати ці „республіки“ населення ні хріна не хоче»: про що говорять жителі окупованого Донбасу

Мартін Кімані

«Щоб прагнути величі, ми прийняли кордони, які успадкували»: представник Кенії дав урок історії Путіну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.