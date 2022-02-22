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Податкові пільги, ПДВ на паливо та зменшення перевірок: Зеленський обіцяє знизити навантаження на бізнес

23:05 22 лютого 2022
зеленський

У зв'язку із новою агресією з боку Росії президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми економічного патріотизму. Ідея полягає у зниженні податкового навантаження на бізнес, зменшенні кількості перевірок, а також в інших стимулах для підприємництва. Про це глава держави заявив у зверненні до нації.

«Стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках. Здобуття економічної незалежності, особливо в енергетиці», — перерахував Зеленський основні ідеї нової програми.

На 23 лютого Зеленський запланував зустріч із топ-50 українського великого бізнесу. «Усі вони мають залишитися в Україні», — заявив президент.

Нагадаємо, за останній місяць багато українських підприємців припинили діяльність. У лютому 2022 року згорнули бізнес понад 36 тисяч фізосіб-підприємців.

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