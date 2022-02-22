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Україна

Зеленський видав указ про призов резервістів: що відомо

22:51 22 лютого 2022
зеленсьий

У зв'язку з останніми рішеннями Росії щодо Донбасу та визнання незалежності квазіутворень «ДНР» та «ЛНР», президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів у особливий період. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

«Немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно доукомплектувати армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем видано указ про призов резервістів у особливий період. Наголошую, йдеться лише про громадян, зарахованих до оперативного резерву», — заявив Зеленський.

«Ми маємо підвищити готовність українського війська до змін в оперативній обстановці», — додав президент.

Окрім того, Зеленський оголосив, що найближчим часом відбудуться збори резервістів територіальної оборони.

Нагадаємо, про те, як навчатимуть резервістів, «ФАКТАМ» розповів командувач Силами територіальної оборони генерал Юрій Галушкін. Після укладання договору протягом року резервіст зобов'язаний пройти 120-годинні заняття у батальйоні.

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