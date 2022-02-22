«Росія відрізає собі частину України»: Байден озвучив перші санкції США після визнання «республік» на Донбасі

Президент США Джо Байден запровадив санкції проти Росії за визнання «республік» на окупованих територіях України. Про це американський лідер повідомив у своєму відеозверненні.

Під санкції потрапили два російські банки (ВЕБ і Військовий банк). Крім того, з 23 лютого буде накладено санкції на російську еліту, наближену до Кремля.

Американськими санкціями заблоковано можливість для Росії отримувати фінансування на заході. Санкції стосуються суверенного боргу РФ.

Ще один вид санкцій США обговорюють разом із Німеччиною, щоб заблокувати роботу газопроводу «Північний потік-2».

Рішення Путіна про визнання суверенітету «республік» на Донбасі Байден назвав неприпустим порушенням міжнародного права: «Путін визнав два регіони України незалежними. Насправді, було оголошено, що Росія відрізає собі частину України… Хто дав йому право проголошувати так звані „країни“ на території, що належить сусідові?».

Байден визнав, що озвучені ним санкції — це лише перший етап обмежень. Проте навіть він буде ефектнішим, ніж оголошені США санкції через анексію Росією Криму у 2014 році. «А якщо Росія піде далі, то і ми з санкціями готові піти далі», — додав Байден.

Президент США визнав, що санкції проти Росії можуть позначитися і на американській економіці, наприклад, спричинити підвищення цін на нафтопродукти. «Захист свободи коштує дорого. Ми маємо чесно це визнати», — заявив Байден. Тим не менш, він упевнений, що основний удар буде нанесено все ж таки по російській економічній системі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз оголосив про запровадження санкцій проти Росії за визнання «ДНР» та «ЛНР».

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