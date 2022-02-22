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Росія оголосила про евакуацію дипломатів: у мережі показали, як палять документи в консульстві в Одесі (відео)

21:09 22 лютого 2022
дим

Через кілька днів після появи підозрілого диму над посольством Росії в Києві, увечері 22 лютого такий самий дим стоїть над російським консульством в Одесі. Судячи з відео, опублікованих Телеграм-каналами, на території консульства активно палять коробки з документами.

Знищення паперів співробітники консульства розпочали після того, як російське МЗС оголосило про термінову евакуацію персоналу з російських диппредставництв в Україні. Йдеться про дипломатів та співробітників посольства в Києві та генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.

«Було ухвалене рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ, яка буде реалізована найближчим часом», - йдеться у заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, ще в першій половині лютого через загрозу російського вторгнення в Україну деякі країни оголосили про вивезення співробітників своїх посольств із української території.

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