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Україна

Тимчасовий повірений України в Росії повертається до Києва, — Кулеба

17:49 22 лютого 2022
кулеба

Після рішення Росії визнати «ЛНР» та «ДНР» Україна повертає з РФ до Києва свого тимчасового повіреного. Що ж до розриву дипломатичних відносин із Росією, то це рішення необхідне, але треба дотриматися певної процедури. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Я підписав подання на президента України з пропозицією про розрив дипломатичних відносин із РФ. Вважав і вважаю, що це потрібно було робити ще в 2014 році. На жаль, тоді таке рішення не було ухвалено. Зараз ми проаналізували всі наслідки та дійшли висновку, що рішення відповідає інтересам України», — заявив Кулеба.

За словами міністра, у МЗС чекають рішення президента Володимира Зеленського, а поки що до Києва повертається український тимчасовий повірений у РФ. З 2014 року Україна в Росії не мала посла, а представницькі функції були покладені на тимчасового повіреного.

«У дипломатії це сигнал, що відносини між двома країнами, які й так були на дні, опустилися ще нижче дна», — пояснив Кулеба.

За словами Кулеби, від партнерів у Європі Україна чекає на санкції проти Росії. Крім того, Україна сподівається почути про перспективи майбутнього членства в ЄС. «Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це прийняти Україну до себе», — заявив міністр.

Нагадаємо, до Ради вже внесено два варіанти майбутнього рішення про розрив дипломатичних відносин із Росією.

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