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Україна

Не можна купити в аптеках: Ляшко розповів, хто та як отримує ліки від коронавірусу

22:47 22 лютого 2022
таблетки

Препарат «Молнупіравір», призначений для лікування COVID-19, вже розвезли по регіонах, але купити ці ліки в аптеках не вдасться. Про це попередив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Перша партія «Молнупіравіру» надійшла в Україну на початку лютого. У МОЗ відпочатку запланували, що поширювати ліки будуть не через систему аптек. «Препарат заборонено до продажу в аптеках, його можна отримати лише у лікаря та лише безкоштовно», — уточнив міністр.

«Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто людям похилого віку або людям з хронічними хворобами. „Молнупіравір“ призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього або тяжкого, а також для зменшення ймовірності госпіталізації або летального випадку», — підсумував очільник МОЗ.

Нагадаємо, «Молнупіравір» був зареєстрований в Україні в січні 2022 року. У лютому прибули перші 60 тисяч курсів препарату. Ще 240 тисяч очікуються ближче до квітня.

Фото pixabay.com

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