В Раду внесли проект постанови щодо припинення дипвідносин з Росією

Невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про надходження пропозиції українського МЗС щодо розриву дипломатичних відносин з Росією, до парламенту було внесено два відповідні законопроекти.

Один із них — авторства нардепа Олексія Гончаренка. «Проектом пропонується припинити дипломатичні відносини з Російською Федерацією та доручити уряду та президенту України вирішити питання щодо денонсації міжнародних договорів у порядку, передбаченому статтею 24 Закону України «Про міжнародні договори України» , — йдеться у пояснювальній записці.

Другий — позафракційної Оксани Савчук. У пояснювальній записці йдеться, що дії Росії «свідчать про відсутність справжнього наміру сприяти миру, безпеці та стабільності в Європі, а також здійсненню цілей, засад Статуту ООН, інших міжнародних документів».

Вона ж внесла до Ради проект постанови про звернення Верховної Ради України до президента України щодо оголошення військового стану на території Донецької та Луганської областей, припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією та закриття державного кордону з Республікою Білорусь та Росією.

Нагадаємо, що раніше парламент затвердив заяву через визнання Росією «ЛДНР», закликавши ввести проти РФ санкції, зокрема, відключивши країну-агресора від SWIFT та заблокувавши «Північний потік 2».

Фото зі сторінки Верховної Ради у соціальних мережах

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