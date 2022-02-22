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Посольство США своєрідно відреагувало на «історичну» промову Путіна

16:23 22 лютого 2022
Путін

У посольстві США в Україні потролили президента РФ Володимира Путіна, який перед визнанням «ЛДНР» звернувся до співвітчизників з довгим спічем і, зокрема, заявив, що наша країна «ніколи не мала своєї справжньої державності» і що «сучасна Україна була повністю створена Росією».

На сторінці посольства в Twitter без коментарів було розміщено наочне зображення, що показувало, як у давнину виглядав Київ і що було на той час на території сучасної Росії.

Про болота на місці Росії, коли Київ був великим містом, говорив у своєму зверненні до українців й мер Києва Віталій Кличко: «Цинічно та неадекватно правитель Росії поставив під питання існування української держави та українського народу. Зауважу: Русь була Київською, а Київ — величним містом, ще колись десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва. Тому змиріться із цим. І зрозумійте нарешті: Україна обрала свій шлях та своє майбутнє! І воно — не в російській імперії, а в цивілізованій демократичній спільноті країн».

Нагадаємо, що Великобританія включила до оновленого списку антиросійських санкцій п'ять банків Росії та друзів Путіна — Геннадія Тимченка, а також братів Бориса та Ігоря Ротенбергів. Їхні активи (близько 100 мільярдів доларів) будуть заморожені.

Фото — скріншот

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