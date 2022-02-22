«Закон про оборону» зобов'язує президента у разі вторгнення іноземних військ запровадити воєнний стан"

— Чи є наразі більш-менш точна інформація про те, в якій кількості в ніч з 21-го на 22 лютого регулярні російські війська увійшли на територію України? Я маю на увазі Донецьку та Луганську області.

— У нас є інформація про те, скільки їх було там до цього моменту, — каже Олег Жданов. — За нашими підрахунками, від 32 до 35 тисяч російських солдатів перебувають зараз на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей України. Це перший і другий армійські корпуси, які входять до складу Восьмої загальновійськової армії Південного військового округу. Всі про це знали. І навіть президент у своїй нічній промові дав зрозуміти, що, мовляв, ми про це знали завжди, але мовчали. Але тепер вони там офіційно. Те, що було введено в ОРДЛО вночі, є незначним посиленням. Але це лише перший крок.

Точної цифри, скільки російських військових увійшло на територію України, вам ніхто не скаже. Чому? Тому що з незрозумілої причини Сполучені Штати перестали моніторити ситуацію. Нема літака-розвідника в небі, як це було зазвичай у всі попередні дні. І тепер ми можемо спиратися лише на дані своєї розвідки. Але я хочу сказати, що там колони всі були колісні, тому не факт, що там був саме особовий склад. Могли бути боєприпаси та військово-технічне майно.

— Те, що сталося, з точки зору міжнародного законодавства можна охарактеризувати як не прикрите вторгнення в Україну. Адже цивілізований світ, не визнавши псевдореспубліки як незалежні держави, тим самим підтвердив, що ОРДЛО — територія України. Хіба в такій ситуації президент Зеленський не повинен був запровадити у країні воєнний стан?

— Не просто повинен, а зобов'язаний. Наразі президент грубо порушує закони та Конституцію України. Він не виконує своєї функції із захисту суверенітету та територіальної цілісності. Річ у тім, що Закон «Про оборону» зобов'язує президента у разі вторгнення іноземних військ запровадити воєнний стан. Причому цей закон настільки грамотно прописаний, що дозволяє вводити воєнний стан на окремій території. Список обмежень для цивільного населення інших регіонів країни визначається указом президента. До речі, деякі положення цього закону ми запровадили гібридним способом ще у 2014 році. Та сама зона Операції об'єднаних сил, де вже були запроваджені військово-цивільні адміністрації, обмеження на переміщення людей.

— Тобто зараз можна було запроваджувати воєнний стан не по всій країні, а у Донецькій, Луганській та, скажімо, частково Харківській областях?

— Абсолютно вірно. Воєнний стан — це дуже важливий аспект, оскільки він розширює наші можливості у міжнародному плані. Якщо на конкретній території запроваджено воєнний стан, то будь-які дії самопроголошених адміністрацій або країни-окупанта можуть бути кваліфіковані як військові злочини.

«І Порошенко, і Зеленський діяли за принципом: «Росія говорила, що «їх там немає», а ми ніби їм вірили»

— Зважаючи на все, воєнний стан треба було вводити ще у 2014 році?

— Зрозуміло, що треба було з 2014 року… Але й Порошенко, й Зеленський діяли за принципом: «Росія говорила, що „їх там немає“, а ми ніби їм вірили». Я про це постійно говорив. А зараз уже все легально. І сам президент визнає, що війська увійшли. Тож, вибачте, пане президенте, ви закон читали? Ні, ми чекаємо на реакцію партнерів, якісь санкції. А порятунок потопаючого — справа рук самого потопаючого.

— Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані «ДНР» та «ЛНР» будуть визнані Росією у межах Донецької та Луганської областей України. Потім, щоправда, сказав, що його неправильно зрозуміли. Мовляв, це питання вирішуватиметься у самих «республіках» на референдумі. Але мені здається, що це так звана «обмовка за Фройдом». Через це чи Росія найближчим часом не намагатиметься відвоювати для псевдореспублік ще більше території?

— Авжеж! Причому я навіть розповім сценарій, як це відбуватиметься. Згадайте знамениту пресконференцію Путіна у 2014 році, коли вторгнення в Україну лише розпочиналося. Як він тоді сказав? «Ми поставимо попереду жінок та дітей, а самі станемо позаду. І подивимося, як Україна стрілятиме у своїх. Так ось, вони зараз мобілізують все чоловіче населення на цих територіях і пустять їх вперед у наступ до межі областей. А самі стануть позаду, як сталінські загороджувальні загони. Таким чином, як сказав Путін, він подивиться, як ми стрілятимемо у своїх. Ми ж, не запроваджуючи воєнний стан та не визнаючи Росію стороною конфлікту, показуємо всьому світу, що це громадянська війна, внутрішній конфлікт в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що чоловіки у Донецьку, щоб не потрапити під загальну мобілізацію та не йти на війну, намагаються не виходити зі своїх квартир, оскільки на вулиці затримують та відправляють у військкомати навіть 16-річних підлітків.

Також «ФАКТИ» писали про те, що президент Зеленський розглядає питання про розрив дипломатичних відносин з Росією.

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