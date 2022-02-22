Відключення від SWIFT та відмова від «Північного потоку 2»: Рада ухвалила заяву через визнання Росією «ЛДНР»

До Верховної Ради внесли проект закону про заяву парламенту у зв'язку із визнанням Росією «незалежності» самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Документ було підтримано у сесійній залі — «за» проголосували 336 нардепів.

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. У ньому, зокрема, заявляється, що Крим та окремі райони Луганської та Донецької області залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією.

Іноземні держави закликають не визнавати незалежність «ЛДНР» і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які могли б бути витлумачені як їхнє визнання. У документі констатується, що Російська Федерація є агресором — стороною конфлікту, і весь цей час її війська перебували та продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях України.

Українські парламентарі пропонують запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою призупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації ситуації в Європі. Йдеться, зокрема, про заморожування запуску газопроводу «Північний потоку 2», відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до Росії високих технологій, зокрема, що стосуються російського ВПК та енергетичного сектора.

«Закликаємо уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної допомоги, спрямованої на посилення здатності української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність», — йдеться у документі.

Підсумки голосування наступні:

Нагадаємо, що Великобританія включила до оновленого списку антиросійських санкцій п'ять банків Росії (Банк «Росія», «Промзв'язокбанк», «Індустріальний ощадний банк», «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» та «Генбанк»), а також трьох бізнесменів — друзів Путіна: Геннадія Тимченка, а також братів Бориса та Ігоря Ротенбергів.

А Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку 2».

Фото зі сторінки Верховної Ради у соцмережах

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