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Україна

«Ми не розуміємо, хто це»: Зеленський відреагував на «заклик» ватажків «республік» відвести від лінії зіткнення ЗСУ

14:31 22 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який заявив, що розгляне запит українського МЗС про можливість розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією, прокоментував заклик ватажків самопроголошених «республік» відвести ЗСУ.

Журналістка поцікавилася, чи влада реагуватиме на «прохання ватажків ОРДЛО». «Ми з ними не спілкуємося. Ми не розуміємо, хто це», — відповів Зеленський. Уривок із прес-конференції публікує «Україна 24».

Раніше президент, коментуючи визнання самопроголошених «ЛДНР» Росією, заявив, що країна-агресор готує юридичну базу для подальшої агресії щодо України.

Фото Офісу президента

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