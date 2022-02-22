Створюють основу для подальшої агресії проти України: Зеленський розповів, із якою метою Путін визнав «ЛДНР»

Росія, яка визнала самопроголошені «ЛДНР», тим самим створює юридичну базу для подальшої агресії проти України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками зустрічі з естонським головою держави Аларом Карієсом. За його словами, тим самим Кремль порушив усілякі домовленості та здійснив новий акт агресії проти нашої країни, на що має відреагувати міжнародне співтовариство.

Водночас, Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів «на будь-яких майданчиках», і що про це знає не лише Росія, а й усі партнери нашої країни. Президент нагадав, що останнім часом Україна провела консультації майже з усіма лідерами країн-членів Євросоюзу, а також США та Великобританії.

Проте відповідь Росії весь світ побачилв напередодні. При цьому Володимир Зеленський додав, що Україна має реагувати на дії Кремля та захищати свій суверенітет.

Раніше президент України заявив, що розгляне запит українського МЗС про розрив дипломатичних відносин із Російською Федерацією.

Фото Офісу президента

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