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Україна

У Путіна офіційно назвали межі визнання «ЛДНР»

13:44 22 лютого 2022
Песков

Попри те, що деякі російські політики заявляли про претензії «визнаних» Кремлем «ЛДНР» на всю територію Донецької та Луганської областей, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив зовсім інше.

За його словами, Росія офіційно назвала «кордони» «республік», в яких ці «ДНР» та «ЛНР» проголосили себе у 2014 році", передає ТАСС.

На уточнююче питання про те, йдеться про ті території, які існують або були проголошені, він відповів: «Ну й були проголошені та існують».

За словами заступника керівника МЗС РФ Андрія Руденка, «ЛДНР» визнають «у тих «кордонах», у рамках яких «керівництво республік» здійснює свої повноваження.

Крім того, прессекретар Путіна сказав, що визнання «ЛДНР» зняло питання «Мінська». Він більше не стоїть на порядку денному РФ. За його словами, «на перший план виходить тема гарантій безпеки для Росії».

З приводу проведення екстреного саміту «нормандської четвірки», про який говорив президент Зеленський, за словами Пєскова, «залежатиме від конкретики пропозицій щодо порядку денного».

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що своїми діями Кремль визнав свою агресію проти України. Міністр закликав військових та всіх українців бути єдиними та не піддаватися емоціям.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за мир та врегулювання питань лише мирним шляхом. Водночас президент розгляне запит українського МЗС про розрив дипломатичних відносин з Росією.

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