До позбавлення прав на строк до двох років: у Раді мають намір запровадити жорсткішу систему штрафів для водіїв

В Україні мають намір посилити штрафи для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

«Під систематичним правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порушенням правил дорожнього руху розуміється вчинення трьох та більше таких протиправних дій протягом року», — йдеться у документі.

У проєкті закону передбачається дворазове збільшення штрафів для тих, хто вчинить від трьох до п'яти правопорушень протягом року.

Сума штрафу зросте вп'ятеро, якщо водій порушить від п'яти до десяти разів правила дорожнього руху. Якщо порушень буде понад 10 — можуть позбавити прав водія керування транспортним засобом на строк до двох років.

Нагадаємо, попри те, що на багатьох українських трасах встановлено прилади вимірювання швидкості TruCаm, у деяких випадках водії можуть уникнути штрафу.

З осені цього року влада має намір внести зміни до порядку техогляду автомобілів. Транспортні засоби можуть перевіряти як під час проходження планового огляду, так й на дорогах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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