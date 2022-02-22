Розрив дипломатичних відносин з Росією та запровадження військового стану: що про це сказав Зеленський

Міністерство закордонних справ України звернулося до президента Володимира Зеленського з пропозицією про розрив дипломатичних відносин із Росією, яка визнала «незалежність» ОРДЛО. Документи будуть розглянуті найближчим часом.

Про це голова держави заявив під час зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом.

«Надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією. Я зараз відразу після нашої пресконференції дивитимуся, відпрацьовуватиму це питання, і не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ» , — сказав він.

Зеленський зазначив, що рішення Москви визнати ОРЛДО було ескалаційним кроком. «Ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає міцний фундамент для можливої ескалації з боку Росії, з боку бойовиків», — додав президент.

За його словами, в Україні може бути введений військовий стан у разі початку повномасштабної війни: «Ми не віримо в те, що буде війна проти України та повномасштабна військова ескалація. Якщо буде — запроваджуватимемо військове становище».

Володимир Зеленський закликав західних партнерів заблокувати кремлівський проект «Північний потік 2».

А речник парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада готова до будь-якого розвитку подій, у тому числі й у питанні запровадження спеціальних станів в Україні.

«Цьому має передувати указ президента, який буде розглянутий у ВР, але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо», — заявив Стефанчук.

Нагадаємо, що після того як президент РФ Володимир Путін визнав ОРДЛО, на територію окупованої частини Донецької та Луганської областей зайшла російська військова техніка.

Фото Офісу президента

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