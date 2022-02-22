Пік захворюваності минає: у МОЗ оцінили можливість скасування карантину навесні

Україна, де планують пом'якшити карантинні заходи, проходить пік захворюваності на ковід, стабілізація епідемічної ситуації очікується в березні.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, під час цієї хвилі в країні вперше за пікових добових показників було доступно більше половини місць з можливістю проведення кисневої терапії у лікарнях.

Зазначивши, що хоч на добу і фіксувалося близько 40 тисяч нових випадків ковіду, проте кількість госпіталізацій та смертей була меншою, ніж під час попередніх спалахів захворюваності. «Летальність зменшилася вчетверо — з двох до половини відсотка», — додав міністр.

Водночас, за його словами, смертність є відкладеним показником — вона починає збільшуватися та спадати за два — три тижні після реєстрації захворюваностей та госпіталізацій.

«Останні дні демонструють перші позитивні ознаки ковідної смертності в Україні. Середньодобова смертність останнім часом перебуває на плато», — зазначив міністр і висловив сподівання, що найближчим часом кількість випадків зменшуватиметься.

Віктор Ляшко, посилаючись на аналітику Оксфордського університету, зазначив, що поточний рівень смертності з ковідом в Україні нижчий, ніж у низці країн ЄС: на 53%, ніж у Хорватії, на 26%, ніж у Греції та на 12%, ніж у Польщі .

Він також зазначив, що у деяких країнах скасовують жорсткі карантинні вимоги через ковід. Однак в таких державах — високий рівень вакцинації.

«Наша мета — 70 відсотків населення, вакцинованих повним курсом, та бустерна доза всім, кому це необхідно. Це дозволить нам дивитися вперед із оптимізмом і не застосовувати карантинні обмеження у весняно-літній період. У березні ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації в Україні. І від кожного з нас залежатиме, наскільки можна буде послабити карантинні обмеження», — заявив Віктор Ляшко.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що в Україні зафіксовано нові підвиди штаму коронавірусу «Омікрон» — BA.1 та BA.2. Поки що такі випадки поодинокі, вони були зафіксовані у громадян, які повернулися з-за кордону.

Фото Віктора Ляшка із соціальних мереж

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