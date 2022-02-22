«Дзеркальна дата»: дипломат пояснив, чому Росія «визнала» ОРДЛО

Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський назвав 22 лютого для Росії, яка визнала «незалежність» ОРДЛО і почала перекидати на окуповані території війська, «датою національної ганьби, за якою стежив увесь світ» і «початком кінця Російської імперії».

На своїй сторінці у соціальних мережах дипломат пише, що має свою систему аналізу чисел і дат, звернувши увагу на те, що в 2014 році Росія напала на Україну рівно через 360 років після Переясловської ради.

«360 — число повного циклу, замкнене коло. Саме тоді вже стало очевидним, що ми розійшлися назавжди. Цикл завершено. Визнання ОРДЛО, тобто реалізація „грузинського“ сценарію 2008 року, відбулося знову через 14 років. 14 — це число життєвого циклу, відоме ще за часів греків. Воно, наприклад, згадується у Новому Завіті саме в такому контексті, коли говорять про рід, з якого походив Ісус. Тобто подібні найважливіші події часто відбуваються через 14 років», — пише Корсунський.

22.02.2022 — шість двійок, розташованих дзеркально симетрично. Сума — 12. «Це число взагалі магічне (апостоли, місяці тощо). Воно завмерло, як стрілки на годиннику вгорі, коли відраховують рівно половину дня. Вони відокремлюють минуле від майбутнього. Наш час йде вперед, у майбутнє, а його — назад. Тож ми обов'язково переможемо. Він вибрав дуже погану дату. Хороших дат для вторгнення до інших країн немає, але ця особливо погана. Він обрав дуже поганий шлях. Він має стати недоторканним», — зазначив він і опублікував фото, зроблене вранці 22 лютого — о 22:02 за Токіо.

«Нічого не дивує?» — запитав Сергій Корсунський.

Фото Сергія Корсунського

Нагадаємо, що у Держдумі РФ заявили, що визнаватимуть «республіки» у межах Донецької та Луганської областей.

Фото із сайту Міноборони РФ

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