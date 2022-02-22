Помер Герой України дисидент Іван Дзюба

У вівторок, 22 лютого, помер Герой України, літературознавець і дисидент Іван Дзюба.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на громадського діяча Миколу Жулинського.

«Сьогодні вранці уві сні на 91-му році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато — бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба — це інтелектуальний провідник і речник українського „шістдесятництва“. І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба — це людина, що завжди мала мужність говорити правду», — сказав Микола Жулинський.

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донеччини. У 1970-х роках зазнав переслідувань за погляди. Івана Дзюбу виключили зі Спілки письменників України. У 1973 році він був засуджений до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за свою відому працю «Інтернаціоналізм чи русифікація», але був «помилуваний».

Він — один із співзасновників Народного руху України та учасник ініціативної групи «Першого грудня».

Головна редакторка IOD Ганна Мамонова розповіла у соціальних мережах, що на 90-річчя Івана Дзюби почали знімати повнометражний документальний фільм про нього, вихід якого заплановано на осінь 2022 року. Герої фільму — подружжя Іван та Марта Дзюби.

Нагадаємо, що 1 лютого не стало почесного громадянина Луцька, скульптора Миколи Голованя.

Фото зі сторінки Ганни Мамонової у соціальних мережах

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