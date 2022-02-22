Путін йде на загострення: у РФ заявили про намір визнати «ЛДНР» у межах Донецької та Луганської областей

Так звані «ДНР» та «ЛНР», куди Путін вже вчора почав вводити війська, Росія визнає у межах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на голову Комітету Держдуми Леоніда Калашникова.

«У цій угоді це не уточнюється, але, я думаю, мається на увазі державність, яка була затверджена на тому старовинному референдумі, який був проведений в інших межах… ДНР та ЛНР займають територію менше, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту стару територію… А от як ці кордони будуть відновлюватися, у цій угоді й не передбачено… Що для цього робитиме ЛНР та ДНР, це вже не наша з вами компетенція… Там подивимося, як далі буде. Я думаю, що протягом днів це буде все уточнено та вирішено», — сказав Калашніков у коментарі «РИА Новости».

При цьому вчора після визнання «республік» заступник голови комітету СФ з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає «республіки» у межах, що існують на цей момент.

Так звані республіки й раніше заявляли, що претендують на всю територію Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін визнав «ДНР» та «ЛНР». Він підписав з Пушиліним та Пасічником договори про дружбу й офіційно заявив про введення військ, назвавши це «миротворчою операцією».

Більшість країн засудили дії Росії, назвавши таке рішення глави Кремля порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також загрозою для всього світу. Київ заявив, що цими діями Росія фактично вийшла з «Мінських угод».

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