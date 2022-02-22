«Мордор не залишить нас у спокої», — письменник Ян Валєтов про те, що необхідно зробити Україні в ситуації, що склалася

Письменник та журналіст Ян Валєтов, коментуючи рішення Кремля визнати самопроголошені на окремих територіях Донецької та Луганської областей «республіки», зазначив, що частини цих регіонів були втрачені ще у 2014 році, а зараз «це стало реальним фактом».

«Поруч із нами живе хитрий, сильний і злісний ворог», — пише Валєтов на своїй сторінці у соціальних мережах. Письменник, який переглянув засідання російського Радбезу, звернув увагу на те, «як бояться Путіна його соратники, як вони всі одностайно і раболіпно підтримують його рішення, як течуть олією вірні путінці у соцмережах…»

На його думку, великої війни не станеться — Росія визнає ОРДЛО в їхніх нинішніх кордонах, а згодом приєднає до себе. Україні ж «всіляко шкодитимуть, де тільки зможуть».

«Думаю, що настав час будувати справжній кордон, зміцнювати його всесвітньо і зрозуміти, що це надовго. Можливо, і назавжди… Нам потрібно якнайшвидше інтегруватися з Європою, шукати можливість вступити в НАТО або отримати реальні гарантії захисту від агресії РФ з боку Альянсу, хоч миттям, хоч катанням, Мордор нас у спокої не залишить, йому сам факт європейського вибору України — серпом по папасі. Наша справа зробити все від нас залежне, щоб не стати їхньою здобиччю. Вистоємо, дорогі мої співвітчизники. Нем нема куди подітися. Іншої України у нас нема. Слава Україні!» — додав він.

Нагадаємо, що Росія ввела на територію окупованих територій важку військову техніку.

Фото Яна Валєтова із соціальних мереж

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