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Міжнародний день підтримки жертв злочинів 22 лютого: з якою метою його відзначають у світі

9:35 22 лютого 2022
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Щороку 22 лютого у низці країн відзначається День підтримки жертв злочинів. Дата обрана у зв'язку з тим, що 22 лютого 1990 уряд Англії опублікував «Хартію жертв злочинів».

На сьомому конгресі ООН затвердили Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину та зловживання владою. У 1985 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила цю декларацію, вперше розробивши універсальні принципи підтримки та захисту жертв злочинів.

Під терміном «жертви злочинів» розуміються особи, яким індивідуально або колективно було завдано шкоди, включаючи тілесні ушкодження або моральні збитки, емоційні страждання, матеріальні збитки або суттєве ущемлення їхніх основних прав внаслідок дії або бездіяльності, що порушує чинні національні кримінальні закони держав-членів, включаючи закони, які забороняють злочинне зловживання владою.

На сьогодні у багатьох країнах прийняті та діють закони, спрямовані на захист постраждалих від кримінальних дій, їхню соціальну реабілітацію, компенсацію матеріальних та моральних збитків.

У світі діють сотні спеціальних програм, які допомагають людям впоратися зі стресом, вийти з кризи. Надають матеріальну допомогу та моральну підтримку.

Нагадаємо, 22 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Панкратія Печерського та святого Никифора.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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