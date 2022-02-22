Росія перекинула в ЛДНР важку техніку: що відбувається зараз на Донбасі

Після визнання так званих «ДНР» й «ЛНР «та офіційного оголошення про введення російських військ на окуповану територію Донбасу, ситуація на сході нашої країни залишається напруженою.

За добу, 21 лютого, озброєні формування РФ 84 рази порушили режим припинення вогню, з них 64 рази стріляли з тяжких знарядь, повідомили у штабі ООС.

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці загинули, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, шестеро отримали бойові травми.

«Російсько-окупаційні війська обстріляли: Щастя — зі станкових автоматичних гранатометів. Двічі Маріуполь — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм», — йдеться у повідомленні.

Ситуацію посилює те, що в ніч проти 22 лютого росіяни перекинули на окуповану територію Донецької та Луганської областей важку техніку без розпізнавальних знаків за кілька годин після виступу російського президента Володимира Путіна про визнання ним «ЛДНР». Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Репортер агентства бачив близько 5 танків у колоні на околиці окупованого Донецька та ще два — в іншій частині міста. За його словами, розпізнавальних знаків на техніці не було видно.

На відео, знятому агентством Reuters у Макіївці під Донецьком, видно різні військові машини, зокрема БТР та вантажівки під час руху.

Попередні дні журналісти Reuters танків на вулицях окупованого Донецьку не бачили.

У зв'язку з перекиданням російських військ на територію ОРДЛО Міністерство оборони України закликало громадян не розповсюджувати відео з пересуванням українських військ.

«Не знімайте, не викладайте у соцмережі та не розповсюджуйте відео про пересування наших військ територією України», — закликають у Міноборони.

Також Міноборони просить поширити цю інформацію, щоб убезпечити українських військових та цивільних громадян від нових провокацій з боку Росії. Російські медіа масово розносять фейки про пересування українських військ, спотворюючи факти для підживлення загальної істерії.

Усі інформаційні приводи, особливо пов'язані з українськими військами, Росія може використати проти населення України.

На засіданні Ради безпеки ООН представники більшості країн світу засудили дії Путіна, який визнав незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР». Політики заявили, що Росія намагається створити привід до подальшого вторгнення в Україну, наслідки якого будуть жахливими для всього світу. Захід закликав Росію відмовитися від визнання «ЛНР» та «ДНР» та припинити агресію.

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