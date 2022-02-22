«Путін створює привід для війни»: Рада безпеки ООН обговорила загострення ситуації на сході України

Визнання Кремлем незалежності окупованих територій Донбасу порушує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря організації Розмарі Дікарло, пише DW.

Заступниця генсека ООН закликала всі залучені до конфлікту сторони припинити військові дії на сході України, щоб не допустити великомасштабного конфлікту.

За словами постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, телевізійний виступ Путіна про визнання незалежності «ДНР» та «ЛНР» спрямований на «створення приводу для війни».

Політикиня сказала, що Путін «розірвав Мінські угоди на шматки», а дії Москви «явно є основою для того, щоб спробувати створити привід до подальшого вторгнення в Україну», наслідки якого будуть жахливими як для України, Європи, так і для всього світу.

Постпред США додала, що російський президент «тестує нашу міжнародну систему, він перевіряє нашу рішучість». Світ має спільно відповісти на цю ситуацію.

Реакція більшості країн світу на визнання «незалежності» «ЛНР» та «ДНР» була загалом негативною.

Джо Байден назвав рішення Росії таким, що загрожує безпеці США, а також підписав указ на заборону інвестиції та торгівлю з «ЛНР» та «ДНР».

«Рішення Росії визнати „ДНР“ та „ЛНР“ означає повну відмову Москви від її зобов'язань у рамках Мінських угод», — заявив Держсекретар США Блінкен.

Генсек ООН Антоніо Гутерріш назвав дії Росії порушенням територіальної цілісності України.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон назвав події Кремля «порушенням міжнародного права».

Німеччина вважає дії Росії ударом по мирному врегулюванню на сході України та закликає Росію скасувати рішення про визнання «республік».

Канада має намір запровадити санкції проти РФ.

Австралія засудила дії Росії та закликала відвести війська. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон назвав «нісенітницею» слова про миротворчий характер РФ на Донбасі.

В ОБСЄ засудили визнання «ЛДНР» й назвали це таким, що суперечить «мінським угодам».

Туреччина не визнає «ДНР» та «ЛНР», а дії Росії вважає порушенням територіальної цілісності України.

Глава МЗС Данії назвав рішення ворожим та закликав припинити порушення міжнародного права.

У ЄС назвали визнання «порушенням міжнародного права», обіцяли реагувати твердо та відповісти РФ санкціями.

Голова латвійського Сейму обіцяла ініціювати резолюцію про те, що зміна статусу «ЛДНР» не буде визнана ніколи.

Прем'єр Польщі закликав терміново зібрати саміт ЄС та запровадити проти Росії санкції.

Президент Сербії заявив, що рішення щодо Донбасу повністю змінює світовий порядок.

Генсекретар НАТО засуджує визнання «ЛДНР» та вважає, що це підриває зусилля щодо врегулювання ситуації в Україні.

МЗС Італії заявив, що заява суперечить мінським угодам й перешкоджає вирішенню кризи дипломатичним шляхом.

Президент Грузії засудила рішення президента Росії про визнання «ДНР» та «ЛНР» й назвала це повторенням сценарію 2008 року.

Президент Молдови Санду також засудила визнання Росією «республік».

Бельгія та Болгарія також засудили визнання Росією «ДНР» та «ЛНР».

Президент Франції Макрон закликав до санкцій проти Росії через її визнання «ДНР» та «ЛНР».

Тим часом, про готовність визнати «народні республіки» заявили споконвічні російські сателіти Венесуела, Куба, Нікарагуа, захоплені РФ Абхазія та Південна Осетія, а також єменські хусити.

Нагадаємо, що незадовго до початку засідання Ради безпеки ООН президент України Володимир Зеленський заявив у телезверненні, що дії Росії не злякали Україну, й вона зберігає прихильність до мирного шляху. «Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмося, ми нікому і нічого не винні, і ми нічого і нікому не віддамо», — наголосив Зеленський.

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