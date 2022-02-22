«За нами правда»: Зеленський звернувся до українців через визнання Росією «ЛДНР»

Президент України Володимир Зеленський виступив у зв'язку із рішенням президента Росії Володимира Путіна визнати «республіками» окуповані території Донбасу.

Наводимо повний текст звернення.

Дорогі громадяни України!

У нас та нашої держави немає часу на довгі лекції з історії.

Я не говоритиму про минуле. Скажу про реалії та майбутнє.

За мною — Україна. У її міжнародно визнаних кордонах.

І вони залишаться такими. Незважаючи на будь-які заяви та дії РФ.

Так само як і ми — залишаємось спокійними та впевненими в собі.

За це я хочу подякувати всім нашим громадянам.

Ви вкотре доводите — українці розумна та мудра нація.

І попри все — зберігаєте холодну голову, реагуєте спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно й до всього готові.

Але причин для вашої безсонної ночі немає.

Сьогодні увечері ми провели засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями доручається політичне керівництво Росії.

Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Норманді. Це підриває мирні зусилля і руйнує переговорні формати.

Сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати світ, як вона заявляє.

Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Що відбуватиметься далі? Ми хочемо миру і ми є послідовними у своїх діях. Сьогодні МЗС України надіслало державам-членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ.

Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.

Ініційовано екстрене скликання саміту «нормандської четвірки».

Від наших партнерів ми очікуємо чітких та дієвих кроків підтримки.

Дуже важливо побачити зараз — хто наш справжній друг та партнер, а хто продовжить лякати РФ словами.

Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню та не піддається на провокації.

Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони.

Наші партнери підтримують нас. Відповідно до ст. 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону.

Ми добре розрізняємо провокації та настання військ агресора.

За нами правда. І правду ми ніколи не приховуватимемо від вас.

Щойно ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків — ви будете про це знати.

Наразі немає жодних причин для хаотичних дій.

Зробимо все, щоб так було і надалі.

Ми віддані мирному та дипломатичному шляху.

І йтимемо їм і тільки їм.

Але.

Ми на своїй землі.

Ми нічого і нікого не боїмося.

Ми нічого і нікому не винні.

І ми нічого і нікому не віддамо.

І ми у цьому впевнені.

Тому що зараз не лютий 2014, а лютий 2022

Інша сторона. Інша армія. Одна ціль.

Це — світ.

Мир в Україні!

Слава Україні!

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту «нормандської четвірки» після визнання Росією так званих «ДНР» та «ЛНР». Воно має відбутися сьогодні вранці.

Раніше «ФАКТИ» писали, що після визнання «незалежності» республік" Володимир Путін наказав запровадити російські війська на територію «ДНР» та «ЛНР».

703

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter