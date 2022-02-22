Путін наказав ввести російські війська на територію «ДНР» та «ЛНР»

Увечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін наказав ввести російські війська на територію самопроголошених утворень «ДНР» та «ЛНР». Зробив це він після того, як визнав незалежність цих республік.

Потім він доручив Міноборони РФ здійснювати «функції підтримки миру» на території «ДНР» і «ЛНР». В указах, опублікованих на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, наголошується, що Україна нібито відмовилася від «мирного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод». Тому «підтримку миру» російські військові поки що здійснюватимуть до укладення договорів «про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між Росією та «ДНР» і «ЛНР».

У цих же указах МЗС РФ отримало вказівку провести переговори з «ДНР» та «ЛНР» «про встановлення дипломатичних відносин».

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення Путіна визнати незалежність сепаратистських утворень на сході України, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу. Макрон наголосив, що таке рішення є «одностороннім порушенням міжнародних зобов'язань Росії та посяганням на суверенітет України». У зв'язку з цим президент Франції закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН, а також запровадження адресних європейських санкцій.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав пресконференцію у Лондоні.

«Я дізнався, прямо перед початком конференції, що Володимир Путін, по суті, оголосив, що Росія визнає республіки, що відкололися. Це очевидне порушення міжнародного права. Це грубе порушення суверенітету та цілісності України. Це зречення Мінського процесу та Мінських угод. Я вважаю, що це дуже поганий знак і темна ознака… Це явно підтверджує, що в Україні ситуація набирає поганого оберту. Великобританія продовжить робити все, що може, щоб підтримати народ України за допомогою дуже серйозних санкційних заходів», — заявив Джонсон.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс повідомила, що Лондон оголосить про нові санкції щодо Росії вже 22 лютого. «Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та посягання на суверенітет та територіальну цілісність України», — написала вона у Twitter.

«Визнання „ЛНР“ та „ДНР“ є грубим порушенням зобов'язань, ухвалених Росією в рамках Мінських угод», — наголосила Ліз Трасс. «Це нова атака на незалежність та територіальну цілісність України, сигнал про кінець Мінського процесу та порушення Хартії ООН. Це свідчення того, що Росія вирішила піти шляхом конфронтації замість діалогу», — додала глава МЗС Британії.

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