Путін офіційно визнав угруповання «ДНР» та «ЛНР»

Президент Росії Володимир Путін, як і обіцяв на засіданні Радбезу РФ, офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«Вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет „ДНР“ та „ЛНР“. Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати угоди про дружбу та взаємодопомогу з цими республіками», — заявив Путін.

Після цього він разом з ватажками «республік» Пушиліним та Пасічником підписали договори про дружбу та взаємодопомогу.

Глава Кремля також цинічно заявив, що Росія зробила все задля збереження територіальної цілісності України.



Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, якщо Росія визнає «ДНР» «ЛНР», це означатиме вихід з мінських угод.

Раніше офіційний Київ закликав міжнародну спільноту не визнавати жодних рішень від імені Росії щодо незалежності тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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