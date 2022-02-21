28.39 / 28.77 32.15 / 32.67
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На Донбасі під час обстрілу окупантів загинули двоє українських військових, ще кілька бійців отримали поранення

20:17 21 лютого 2022
свічка

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців. Троє отримали поранення. Ще одного бійця поранено у Водяному, повідомили у Нацполіції.

Українські захисники загинули внаслідок обстрілу бойовиками селища Зайцеве на Донеччині.

Поліція попередньо кваліфікує те, що сталося, як терористичний акт

Крім того, бойовики обстріляли Новолуганське. Там загинув 51-річний мирний мешканець. Селище залишилося без світла та опалення, перебитий газопровід.

Протягом доби через обстріл без води або електропостачання залишилося 8 населених пунктів Донецької області. Це Авдіївка та навколишні села, Мар'їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє у Красногорівці та населених пунктах поблизу Торецька.

Сьогодні російсько-терористичні війська обстріляли територію поблизу теплової електростанції у Щасті Луганської області. Пошкоджено житлові будинки та газопровід.

Раніше повідомлялося про двох поранених українських військовослужбовців. Стан одного з них дуже тяжкий.

Фото https://www.npu.gov.ua/

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Путін

«Посунувся розумом» на темі езотерики: відомий журналіст розповів, чим Путін копіює Гітлера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.