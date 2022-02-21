На Донбасі під час обстрілу окупантів загинули двоє українських військових, ще кілька бійців отримали поранення

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців. Троє отримали поранення. Ще одного бійця поранено у Водяному, повідомили у Нацполіції.

Українські захисники загинули внаслідок обстрілу бойовиками селища Зайцеве на Донеччині.

Поліція попередньо кваліфікує те, що сталося, як терористичний акт

Крім того, бойовики обстріляли Новолуганське. Там загинув 51-річний мирний мешканець. Селище залишилося без світла та опалення, перебитий газопровід.

Протягом доби через обстріл без води або електропостачання залишилося 8 населених пунктів Донецької області. Це Авдіївка та навколишні села, Мар'їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє у Красногорівці та населених пунктах поблизу Торецька.

Сьогодні російсько-терористичні війська обстріляли територію поблизу теплової електростанції у Щасті Луганської області. Пошкоджено житлові будинки та газопровід.

Раніше повідомлялося про двох поранених українських військовослужбовців. Стан одного з них дуже тяжкий.

Фото https://www.npu.gov.ua/

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