Вулиці Донецька спорожніли. Люди бояться мобілізації та не хочуть воювати за «республіки», — Олексій Мацука

Влада самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» з вечора п'ятниці, 18 лютого, проводить «евакуацію мирного населення» на територію Росії. У Донецьку чути рев сирен, на виїзді з міста утворилися кілометрові пробки. Крім того, було оголошено про загальну мобілізацію. За інформацією українських ЗМІ, у Донецьку до військкомату відправляють навіть підлітків, а у Луганську — чоловіків старших 55 років. Внаслідок цього вулиці цих міст спорожніли. Громадяни бояться, що їх з вулиці можуть відправити на війну.

Про те, яка зараз обстановка в Донецьку, чи чекають на переселенців з ОРДЛО в Росії, і ще багато про що іншого «ФАКТИ» говорили з уродженцем цих місць — шеф-редактором українського державного телеканалу UATV Олексієм Мацукой.

«Є всі ознаки, що все це переселення відбувається не дуже добровільно»

— Олексію, у Донецьку та Луганську зараз справді проводиться масова евакуація мирного населення чи це просто пропагандистський хід для того, щоби якось виправдати російську військову агресію проти України?

— Евакуація — це дуже емоційне слово, — каже Олексій Мацука. — Людям пропонувалося виїхати на територію Росії під виглядом того, що нібито готується якась форма агресії проти них. Але назвати це евакуацією важко, бо не було ознак реальної евакуації, не було представників Червоного Хреста, інших гуманітарних місій. Це все було більше схоже на політичну акцію.

Шеф-редактор українського державного телеканалу UATV Олексій Мацука

Більшість донеччан не прагне їхати зі свого міста. Бо страшно, не зрозуміло куди, не зрозуміло, за який кошт там жити, не зрозуміло, що буде з особистим майном… Є всі ознаки, що все це переселення відбувається не дуже добровільно.

— Чи є погрози з боку влади «ДНР» щодо громадян?

— Ні, погроз немає. Але агітація велася і триває досить активно. На ринках, наприклад, агітували. Щоправда, останнім часом проводити агітацію майже нема перед ким. Мешканці Донецька у неділю та понеділок майже не виходили на вулицю. Донецьк спорожнів! Адже після так званої евакуації розпочалася масова мобілізація. Забирають усіх, кого можна призвати.

— Це правда, що прямо на вулиці у Донецьку можуть зупинити неповнолітнього та відправити його до військкомату?

— Так, це правда. Будь-яку людину чоловічої статі можуть прямо на вулиці зупинити для перевірки документів, щоб дізнатися, чи підлягає вона призову. А можуть і затримати до з'ясування обставин.

— Про який мінімальний вік йдеться?

— Я так зрозумів, що всіх підлітків із 16 років можуть відправити до військкомату.

— Чи проводяться масові облави?

— До нас надходить різне відео: там мобілізацію проводять по-всякому — від путівок до тотальних облав. Це має ознаки порушення прав людини. Я думаю, що все це документуватиметься, записуватиметься та кваліфікуватиметься як геноцид жителів Донбасу, який влаштувала Росія.

«Чоловіків із території ОРДЛО зараз не випускають»

— Повернімося до так званої евакуації. Наскільки вона є масштабною? Ватажок самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що найближчими днями планується вивезти з Донецька сотні тисяч людей.

— Точних даних у нас, на жаль, немає. За даними прикордонної служби РФ, із Донецька до Ростовської області за ці дні виїхало 60 тисяч «біженців». Але я не беруся судити, як вони там рахують.

— У яких умовах зараз перебувають так звані біженці?

— Ви знаєте, у мене склалося таке враження, що влада Російської Федерації почала готуватися до «евакуації» жителів Донбасу не вчора. Спеціально для цих цілей було звільнено кілька пансіонатів, У школах встановлюють двоярусні ліжка. Але це все ніяк не нагадує табір біженців. Представників гуманітарної місії, які мають елементарно стежити хоч би за роздачею їжі чи надавати першу медичну допомогу, там немає.

З території ОРДЛО "евакуювали" лише жінок та дітей

— Росія не давала «біженцям» якихось гарантій з працевлаштування чи життєзабезпечення?

— Росія обіцяла виплатити по 10 тисяч рублів кожному, хто виїде з Донецька до Ростовської області. На ці гроші навіть житло не винаймеш. Це дуже невелика сума. Так, пропонують їжу, пропонують ліжко-місце після перетину кордону. Але це не відповідає тому, що ці люди залишають у Донецьку.

— Припустимо, приїхали донеччани до цього пансіонату або зайняли своє місце на двоярусному ліжку в школі… А далі що?

— Цього ніхто не знає. Частина людей вже почала повертатися до Донецька.

— Як переправлялися люди на територію Ростовської області? Своїм ходом чи був якийсь спецтранспорт?

— Людей вивозили автобусами, швидше за все, якогось місцевого АТП. Було оголошено адреси пунктів збору. Наприклад — біля лялькового театру.

— Люди виїжджали сім'ями?

— Якщо й сім'ями, то неповними. Чоловіків із території ОРДЛО зараз не випускають. Виїжджали лише жінки та діти.

— Паніка у Донецьку відчувається?

— Першого дня — точно ні. З вечора п'ятниці почали вивозити людей. Ще в суботу працювали всі нічні клуби та ресторани. Я навіть як експеримент зателефонував до одного з ресторанів Донецька і замовив столик. Моє замовлення схвалили. Але з неділі було ухвалено рішення скасувати всі розважальні заходи.

Паніки немає. Але є тривога. Переважна більшість жителів непідконтрольних Україні територій Донбасу не розуміють, що від них хочуть Пушилін та Пасічник: ви їдете незрозуміло куди, вас забирають у військкомат. Від вас вимагають, щоб ви зі зброєю в руках захищали «республіку». Але при цьому всі ж таки бачать рівень життя, який там є. Людям важко зрозуміти, що їм, власне, захищати? Люди не мають роботи, зарплату не виплачують місяцями…

— Мирні люди за «ДНР» та «ЛНР» воювати не хочуть?

— Не дуже. Тому що це взагалі незрозуміла організація, структура. Немає відчуття нормальності того, що відбувається.

— Скажіть пару слів щодо ситуації на підконтрольній території Донбасу, на лінії зіткнення. Чи є там у місцевих жителів паніка?

— Ми постійно чуємо обстріли території, підконтрольної Україні. Особливо в районі Станиці Луганської, Щастя, Мар'їнки… Паніки у людей, однак, немає. Все спокійно. Це страшно звучить, але за вісім років багато мешканців українського Донбасу вже просто звикли до такого життя. Починається обстріл — вони ховаються у підвали. Закінчується — виходять, йдуть у своїх справах, у магазин, займаються своїми повсякденними справами.

Тим часом у мережі з'явилося відео, де добре видно, як у Ростовській області зустрічають «біженців» із Донецька та Луганська. Близько доби жінок та дітей протримали біля в'їзду до одного з пансіонатів. Обурені жінки почали звинувачувати… водія, який їх сюди привіз. «Куди нам на ніч дітлахів подіти?» — кричали обурені «біженці». «У мене був наказ лише доставити вас сюди, — виправдовувався водій. — Якби я не виконав цей наказ — потрапив би до в'язниці, а ви — на російський цвинтар».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Донецьку та Макіївці мародери грабують квартири «біженців», які виїхали в Росію.

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