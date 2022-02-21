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Україна

В Україні масово закриваються ФОПи: у чому причина

17:09 21 лютого 2022
чоловік

На тлі загострення ситуації на Донбасі та тривожних чуток про можливе російське вторгнення в Україну, з'явилася інформація про те, що багато українських підприємців припиняють свою діяльність.

У лютому 2022 року в Україні закрилося понад 36 тисяч фізичних осіб-підприємців. Вперше за довгий час, за даними сервісу OpenDataBot, кількість відкритих ФОПів виявилася меншою, ніж кількість закритих.

За словами голови Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максима Тютюнникова, є кілька факторів, які пояснюють те, що відбувається, передає ТСН.

Окрім несприятливого інформаційного фону про нове вторгнення Росії в Україну, це ще й новий закон щодо обов'язкового використання касових апаратів (РРО) для ФОП з 1 січня.

Третім фактором є енергетична криза — збільшення плати за комунальні послуги та оренду приміщення змушують багатьох ФОП закриватися.

Збільшилися податки. На це вплинули збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про те, які втрати вже зазнає економіка України від можливого нападу Росії, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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