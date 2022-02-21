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Різке подорожчання продуктів харчування: Шурма назвав інструменти для стримування інфляції

16:11 21 лютого 2022
жінка в магазині

В Україні продовжують дорожчати харчові продукти. Введення урядом державного регулювання торгової націнки на велику групу соціально важливих харчових продуктів не знизило роздрібних цін.

На даний час влада розглядає кілька варіантів реакції на різке подорожчання продуктів харчування. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

За словами чиновника, є три можливі варіанти, які зараз обговорюються та аналізуються.

Шурма зазначив, що уряд має намір розширювати програму «єПідтримка» для певних категорій населення. Віртуальні гроші виділятимуться на певні цілі.

Другий варіант — зниження податків на споживання.

Третій варіант — «монетарний інструмент, пов'язаний з обліковою ставкою та грошовою масою».

При цьому заступник голови ОП не виключив зниження ПДВ, як це зробили у Польщі.

Нагадаємо, середні ціни на продукти харчування у січні 2022 року у порівнянні з січнем минулого року зросли на 14,5%. Рекордне подорожчання очікується вже на початку весни. Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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