Завдали ще одного удару по рублю: ватажки «ДНР» та «ЛНР» попрохали Путіна визнати незалежність своїх «республік»

Ватажок терористичної «ДНР» Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність своєї так званої «республіки».

З аналогічним проханням звернувся і ватажок ЛНР Леонід Пасічник.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що цим Пушилін і Пасічник пішли шляхом втікаючого екс-президента Віктора Януковича, свідомо залучаючи на свою землю агресора.

Ймовірно, тому російський рубль посилив падіння, а фондовий ринок РФ різко почервонів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку російських фахівців з інвестицій, військовий конфлікт з Україною може привести Росію у стан економічної кризи . Зокрема, у разі продовження ескалації рубль впаде до 85 рублів за долар.

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