28.32 / 28.66 32.08 / 32.57
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні можуть змінити правила карантину в «зелених» та «помаранчевих» зонах: що відомо

14:50 21 лютого 2022
В Україні можуть змінити правила карантину в «зелених» та «помаранчевих» зонах: що відомо

Кабінет Міністрів збирається пом'якшити пандемічні правила в «помаранчевих» та «зелених» зонах карантину на весняно-літній період. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на селекторній нараді 21 лютого. Причина — поліпшення ситуації із захворюваністю.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я констатували, що вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків інфікування знизилася до 200 тисяч за тиждень. Так, минулого тижня було зафіксовано 191 тисячу нових випадків захворювання, що на 19% (або на 43 тисячі випадків) менше порівняно з попереднім тижнем.

Зменшилася і кількість госпіталізацій — за минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, тобто на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

«У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період», — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні зафіксували нові підвиди штаму коронавірусу «Омікрон» — BA.1 та BA.2. Захворіли громадяни, які повернулися з-за кордону.

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

рецепт

Легкий у приготуванні та «непомітний» для фігури: рецепт салату, який можна їсти навіть на ніч

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.