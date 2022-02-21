В Україні можуть змінити правила карантину в «зелених» та «помаранчевих» зонах: що відомо

Кабінет Міністрів збирається пом'якшити пандемічні правила в «помаранчевих» та «зелених» зонах карантину на весняно-літній період. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на селекторній нараді 21 лютого. Причина — поліпшення ситуації із захворюваністю.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я констатували, що вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків інфікування знизилася до 200 тисяч за тиждень. Так, минулого тижня було зафіксовано 191 тисячу нових випадків захворювання, що на 19% (або на 43 тисячі випадків) менше порівняно з попереднім тижнем.

Зменшилася і кількість госпіталізацій — за минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, тобто на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

«У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період», — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні зафіксували нові підвиди штаму коронавірусу «Омікрон» — BA.1 та BA.2. Захворіли громадяни, які повернулися з-за кордону.

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter