Міністр оборони Резніков озвучив сценарій російської агресії

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив можливий сценарій російської агресії, згідно з яким РФ спробує буквально оточити Україну своїми військами — від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму.

Рівень загрози, за його оцінкою, нині оцінюється як високий, адже на кордонах зосереджено 127 тисяч військових «наземного компоненту», а з морською та авіаційною компонентами — 147 тисяч.

«Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України», — розповів він в ефірі каналу Україна 24.

Все це, за словам очільника оборонного відомства, буде супроводжуватись кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, і спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

До того ж в Україні не бачать ознак того, що російські війська залишають територію Білорусі після завершення спільних навчань «Союзна рішучість» у повному складі.

«Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їх навчань, бо їх везли із самого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад», — пояснив Резніков, вказавши також на «раптові» навчання у Придністров'ї".

Окрім того, РФ під приводом «навчань» нарощує кількість військових кораблів в Азовському морі.

«Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині, але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів», — зазначив він.

Нагадаємо, у Путіна, можливо, знайшли привід для початку вторгнення в Україну — заявивши про обстріл с території України прикордонного пункту в Ростовській області.

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