Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області: у РНБО відреагували

У Росії звинуватили Україну в… обстрілі території РФ та знищенні російського прикордонного пункту в Ростовській області (150 метрів від українсько-російського кордону). Про інцидент росЗМІ повідомили із посиланням на інформацію ФСБ.

Прокремлівський телеканал «Звєзда» показав і відео «руйнувань».

В Україні причетність до обстрілу категорично спростували.

«Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо жодного відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не пройде» , — заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram-каналі висловив думку, що «знищений підступним вогнем «прикордонний пункт» більше схожий на якийсь «бомжатник».

«Якась халабуда у лісосмузі, без під'їзної не те що дороги, а навіть пішохідної доріжки», — поділився він спостереженням.

За його словами, найближчим часом очікується офіційна заява сил ООС.

Державна прикордонна служба України ж відреагувала на заяву ФСБ РФ, назвавши її свідомою провокацією і звернувши увагу, що російські силовики не вказали точного місця, де це сталося, тоді як Ростовська область межує як із контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої становить понад 400 км. Зокрема, це може бути територія, розташована поруч з неконтрольованою Україною ділянкою кордону, у Неклинівському районі Ростовської області.

Нагадаємо, раніше з метою провокації бойовики із застосуванням важкої артилерії обстріляли житлові квартали Луганська .

Фото скрін відео

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