Данилов та Тимошенко покинули саміт громад: термінова нарада у Зеленського

Секретар РНБО Олексій Данилов та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко терміново залишили саміт територіальних громад у центрі «Парковий» «Безпечні та заможні громади майбутнього».

За словами Данилова, об 11:00 вони обоє мають взяти участь у нараді на Банковій за участю президента Володимира Зеленського. Про це повідомив ресурс PavlovskyNews.

Як повідомляє Telegram-ресурс Vesti, на виході журналіст поставив питання секретареві РНБО, чи допускає Україна розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, проте це питання було проігноровано.

Нагадаємо, на 24 лютого призначено зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова, під час якої вони мають узгодити дату безпекового саміту за участю президентів РФ та США.

Тим часом Росія посилила обстріли на Донбасі, а також закинула в Україну десятки диверсантів.

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