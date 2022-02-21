У «Миротворці» підтвердили слова Байдена про диверсійні групи ФСБ в Україні: що відомо про завдання та кадровий склад

Центр «Миротворець» підтвердив слова президента США Джозефа Байдена про активну роботу в Україні оперативно-диверсійних груп, метою яких є захоплення влади і здійснення державного перевороту на фоні військової агресії Росії.

Ці групи було створено під керівництвом 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ, основним напрямком діяльності якого є Україна.

Співробітники цього управління вже розподілені в оперативно-диверсійні групи у містах України, стверджують у «Миротворці», і лише в Києві таких групи працює декілька. Частина диверсантів, які вже діють на території України, є спецпризначенцями ВДВ та ССО Росії.

«Всі вони прибули на територію України під документами прикриття, частина з яких вже нам відома», — повідомили розслідувачі.

Вже вдалося отримати інформацію про керівний, оперативний та кадровий склад співробітників 9-го управління з установчими даними та їх обличчями, а головне — інформацію про їхніх агентів у спецслужбах, правоохоронних та інших силових органах України, органах державної влади та місцевого самоврядування, а також з числа кримінальних «авторитетів». Центром наразі опубліковано персональні дані керівноко складу 9 управління, а саме: Георгій Гришаєв, Володимир Петровський, Ігор Чумаков, Юрій Біляцький, Дмитро Зубарєв, Олександр Хмельов та Ігор Коваленко.

А найближчим часом Центром будуть сформовані і викладені для публічного доступу і списки їх «агентури».

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що для ймовірного теракту бойовики найімовірніше виберуть такі цілі, щоб аварія була масштабною, а наслідки торкнулися досить широкої території. Наприклад, вибух можуть влаштувати на сховищах хлору або на фільтраційних станціях та іншій інфраструктурі підприємства «Вода Донбасу». Також небезпечними об'єктами, а отже, і привабливими для потенційної диверсії є коксохімічні підприємства в Єнакієвому, Ясинуватій, Макіївці, хімічний завод у Донецьку та Петровському. Аналогічно масштабні наслідки матиме гіпотетична аварія на концерні «Стірол» у Горлівці чи Горлівському хімічному заводі.

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