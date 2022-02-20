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Бойовики обстріляли Луганськ із важкої артилерії, — термінова заява штабу ООС

23:11 20 лютого 2022
Бойовики обстріляли Луганськ із важкої артилерії,&nbsp;— термінова заява штабу ООС

Бойовики «ЛНР» накрили артилерійським вогнем житлові квартали Луганська — вочевидь, для створення приводу для російського вторгнення. Відео у Facebook опублікував прес-центр Штабу Операції об'єднаних сил.

У свою чергу блогер Фашик Донецький із посиланням на родичів одного з колаборантів повідомив, що наказ про обстріл віддали росіянам, які прибули на передові позиції та замінили місцевих бойовиків. Згідно з наявною у блогера інформації, провокаційний обстріл буде здійснюватися о 5−6 ранку 21 лютого.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ вже випустило повідомлення NOTAM про закриття більшої частини повітряного простору над Азовським морем з 21 до 26 лютого, мотивувавши це ескалацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Бойовики обстріляли Луганськ із важкої артилерії,&nbsp;— термінова заява штабу ООС

Бойовики обстріляли Луганськ із важкої артилерії, — термінова заява штабу ООС

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