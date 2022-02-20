28.25 / 28.60 32.00 / 32.52
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Росія без пояснення причин заблокує Азовське море з 21 лютого: що відбувається

22:45 20 лютого 2022
Росія без пояснення причин заблокує Азовське море з 21 лютого: що відбувається

Росія закриває більшу частину повітряного простору над Азовським морем із 21 до 26 лютого. Як повідомили російські Telegram-канали, відповідне повідомлення NOTAM випустило Міністерство оборони РФ.

За даними ЗМІ, рішення про закриття повітряного простору пов'язане нібито з ескалацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За допомогою механізму NОТАМ оперативно повідомляють про зміни в правилах польотів, а також надають аеронавігаційну інформацію. Такі повідомлення розсилають, наприклад, під час проведення військових навчань, у межах яких закривають ділянки повітряного простору задля безпеки польотів.

Зазначимо, що офіційного підтвердження даних щодо блокування повітряного простору на даний момент немає.

Нагадаємо, раніше Росія спробувала влаштувати морську блокаду портів України на Чорному та Азовському морях.

1193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Бойовики обстріляли Луганськ із важкої артилерії,&nbsp;— термінова заява штабу ООС

Бойовики обстріляли Луганськ із важкої артилерії, — термінова заява штабу ООС

Христина Соловій

«Зіпсував мою пісню, спотворив мій голос»: Христина Соловій розлютилася через вкрадену в неї пісню

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.