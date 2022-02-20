Росія без пояснення причин заблокує Азовське море з 21 лютого: що відбувається

Росія закриває більшу частину повітряного простору над Азовським морем із 21 до 26 лютого. Як повідомили російські Telegram-канали, відповідне повідомлення NOTAM випустило Міністерство оборони РФ.

За даними ЗМІ, рішення про закриття повітряного простору пов'язане нібито з ескалацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За допомогою механізму NОТАМ оперативно повідомляють про зміни в правилах польотів, а також надають аеронавігаційну інформацію. Такі повідомлення розсилають, наприклад, під час проведення військових навчань, у межах яких закривають ділянки повітряного простору задля безпеки польотів.

Зазначимо, що офіційного підтвердження даних щодо блокування повітряного простору на даний момент немає.

Нагадаємо, раніше Росія спробувала влаштувати морську блокаду портів України на Чорному та Азовському морях.

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