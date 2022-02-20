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Найближчими днями вторгнення Росії не буде: Рєзніков назвав причину

21:48 20 лютого 2022
Найближчими днями вторгнення Росії не буде: Рєзніков назвав причину

Чекати на російське збройне вторгнення в найближчі день-два не варто, адже на жодній із ділянок кордону з Україною Росія поки що не сформувала ударне угруповання для наступу. Про це в ефірі 1+1 заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

«Станом на зараз ударне угруповання РФ в жодному місці, де вони стоять біля України, поки що не сформувала», — сказав Резніков.

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При цьому він також засумнівався в реальній евакуації жителів ОРДЛО до Росії, вказавши, що українська розвідка має інформацію — ці люди масово повертаються додому, тому що «їх там ніхто не годує, не розселяє».

У свою чергу джерело CNN в американській розвідці має у своєму розпорядженні відомості, відповідно до яких до кордонів України зараз підтягнуто близько 75% особового складу регулярної армії Росії — у смузі 60 км зосереджено близько 120 батальйонів із 160 російських батальйонних тактичних груп.

Нагадаємо, українці відреагували на загрозу вторгнення чергами в тири та закупівлями набоїв.

Фото YouTube

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