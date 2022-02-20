«Мобілізують» навіть підлітків: омбудсмен Денисова відреагувала на вуличні облави в ОРДЛО

Після оголошення загальної мобілізації на непідконтрольних Уряду України територіях Донбасу силовики так званого Міністерства державної безпеки «ДНР» та «ЛНР» почали полювати навіть на неповнолітніх хлопців (17+). Про таке з посиланням на інформацію правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відзначається, що у так званих «військових училищах» НЗФ «ДНР» та «ЛНР» курсантам (яким від 16−18 років) віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях.

Омбудсмен продемонструвала і докази «мобілізаційної» активності бойовиків.

«Такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів», — констатує Денісова, закликаючи Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей в збройний конфлікт та факти примусового призову дітей, громадян України, на тимчасово окупованих територіях, до лав незаконних збройних формувань.

Відео з окупованої території виклав і проукраїнський блогер Фашик Донецький.

Нагадаємо, раніше стало відомо про примусову мобілізацію мешканців донецького села Стила, де проживають етнічні греки. Вони звернулися за допомогою до посольства Греції в Україні.

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